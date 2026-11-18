الجيش الايراني: أي عبور في مضيق هرمز يخضع للالتزام بالضوابط المعلنة من قبلنا

قالت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان لها الاربعاء “منذ صباح اليوم، اندلعت حرائق في 3 ناقلات نفط مخالفة وتوقفت عن الحركة، إثر اصطدامها بألغام بحرية، بعدما كانت تبحر في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، متجاهلة تحذيرات القوة البحرية للجيش، ومع إطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها”.

واضاف البيان “يخضع أي عبور في مضيق هرمز للالتزام بالضوابط المعلنة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإجراء التنسيقات اللازمة، واختيار الممرات البحرية المصرح بها، والإبقاء على أجهزة التتبع والملاحة قيد التشغيل”.

وتابع البيان ان “العبور دون الالتزام بهذه المتطلبات لن يؤدي إلا إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق”.

المصدر: موقع المنار