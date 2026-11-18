تأثير مضيق هرمز على الكبريت في السعودية والصين

أدى تعطل نقل الكبريت عبر مضيق هرمز إلى اضطراب سلسلة إمداد المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية؛ ما أدى إلى ارتفاع سعر الكبريت العالمي إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف في النصف الأول من عام 2026، وانخفاض التجارة العالمية في الأسمدة الفوسفاتية بنحو 22%.

وفقًا لبيانات أطلس التجارة العالمية، انخفضت صادرات الصين من الأسمدة الفوسفاتية خلال هذه الفترة بمقدار 454 ألف طن، والمغرب بمقدار 374 ألف طن، والسعودية بمقدار 362 ألف طن مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعدّ الكبريت المادة الخام الأساسية لإنتاج حمض الكبريتيك، وأحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية؛ وقد أدى تقييد إمدادات هذه المادة إلى زيادة تكلفة إنتاج الأسمدة، وإذا استمر هذا الوضع، فقد يُشكّل ضغطًا على إمدادات الأسمدة وتكلفة الإنتاج الزراعي.

المصدر: وكالات