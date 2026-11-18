الولايات المتحدة تعترف باستخدام ذخيرة منتهية الصلاحية في حربها ضد إيران

“هونغ كاو”، القائم بأعمال إدارة الشؤون البحرية في وزارة الحرب الأمريكية يقر بأن الجيش الاميركي قام بتغيير تاريخ انتهاء صلاحية ذخيرة منتهية الصلاحية لا سيما صواريخ توماهوك واستخدامها في الحرب المفروضة مؤخراً على إيران.

وأقر هونغ كاو أمام مجلس الشيوخ بأن الحرب ضد إيران تُجهد البحرية وتستنزف مخزونات الصواريخ، وحصار الموانئ الإيرانية يكلّف نحو 32.5 مليون دولار يومياً، وإنتاج صواريخ توماهوك تجاوز 60 صاروخاً شهرياً.

‏وخلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.. واجه السيناتور الديمقراطي مارك كيلي القائم بأعمال وزير البحرية هانغ كاو بتقارير عن نقص الغذاء ومستلزمات النظافة وتدهور الصحة النفسية بين البحارة على متن سفن أمريكية

وعلى صعيد آخر قال كاو بأن أسعار التأمين قفزت من 54000 الف دولار إلى 64 مليون دولار في عام واحد لناقلة واحدة لعبور مضيق هرمز وباب المندب

المصدر: وكالات