بالفيديو | انفجار ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في ايران عن انفجار ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في المسار غير المصرح به في مضيق هرمز، إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وقال بيان الحرس “احترقت الناقلتان على مسافة قريبة من الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، وهما محمّلتان بأكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام”.



وكانت الناقلتان تحاولان العبور خلسة عبر المسار المحظور في مضيق هرمز، بدعم من مقاتلات أميركية وطائرات مسيّرة للمراقبة تحلّق فوقهما، لكنهما تُركتا بعد اصطدامهما بلغم بحري وانفجارهما.



وحذّرت القوة البحرية في حرس الثورة من أنها “ستتعامل بحزم مع ناقلات النفط التابعة لجيش الولايات المتحدة القاتل والمجرم والمتعاونة معه، إذا حاولت العبور عبر المسارات غير المصرح بها في مضيق هرمز.”

المصدر: موقع المنار