الأحد   
   15 11 2026   
   5 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 09:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قاليباف: التصريحات السخيفة واللغة غير الأخلاقية لوزير الخزانة الأميركي تعكسان حالة العجز العميق في مواجهة اقتدار الجمهورية الإسلامية

      مواضيع ذات صلة

      أمريكا تسعى إلى اتصالات بين أوروبا وروسيا وماكرون ينتقد دعوات تقليص المعونات لأوكرانيا

      أمريكا تسعى إلى اتصالات بين أوروبا وروسيا وماكرون ينتقد دعوات تقليص المعونات لأوكرانيا

      موسكو تؤكد انعقاد القمة التي ستجمع بوتين وترمب وشي في الصين

      موسكو تؤكد انعقاد القمة التي ستجمع بوتين وترمب وشي في الصين

      قاليباف: لن نبقى في حالة لا حرب ولا سلم

      قاليباف: لن نبقى في حالة لا حرب ولا سلم