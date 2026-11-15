تقرير مصور | الهيئات النسائية في البقاع الغربي تحيي ذكرى شهيداتها في احتفال تأبيني ببلدة بوداي

لمناسبة يوم الشهيد، أقامت الهيئات النسائية في منطقة البقاع – القطاع الغربي، احتفالاً تأبينياً لشهيدات الهيئات النسائية اللواتي ارتقين خلال عامَي 2024 و2026، وذلك في قاعة مسجد السيدة زينب (ع) في بلدة بوداي.

ورعت الاحتفال مسؤولة وحدة العمل النسائي في حزب الله أمل القطان، التي أثنت في كلمتها على التضحيات التي تقدمها النساء في مسيرة المقاومة وعلى مختلف الميادين، وتناولت مفهوم الانتظار الحقيقي للإمام المهدي (عج)، وأهمية الشهادة والوصول إلى هذه المنزلة العظيمة، مستحضرة تضحيات الشهيدات وعوائلهن.

وتخلل الاحتفال كلمة لعوائل الشهيدات ألقتها فاطمة شودب، استحضرت فيها تضحيات الشهيدات اللواتي سطّرن أسمى معاني الإيمان والثبات، وقدّمن أروع صور البذل والعطاء في مسيرة المقاومة.

كما قدّمت الراوية الحاجة أروى الجمال باقة من قصص الشهداء، كشفت من خلالها عن عمق إيمانهم وصدق يقينهم وشدة ارتباطهم بالله تعالى، وما تحلّوا به من روح التضحية والثبات حتى نالوا منزلة الشهادة.