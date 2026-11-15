اقتحامات واسعة بالضفة الغربية واعتقال مواطنين بينهم صحفي

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل المواطنين واعتقال عدد منهم، بينهم صحفي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة رام الله، وبلدة برقين غرب جنين، حيث داهمت منزل الصحفي محمد عتيق واعتقلته.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرقي المدينة، فيما داهمت عدة منازل خلال اقتحامها قرية بزاريا شمال غربي نابلس.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة السموع جنوب الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال منزلاً، كما اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وانتشرت في أرجائه، قبل أن تعتقل مواطنين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة حاجز حوارة، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة، وفق مصادر محلية.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، والذي يترافق يومياً مع مداهمة منازل المواطنين، وتنفيذ حملات اعتقال، والتنكيل بالسكان، في ظل اتساع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام