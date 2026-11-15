القسام تعلن استشهاد عضو مجلسها العسكري وقائد لواء رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استشهاد القائد سمير محمود أبو يونس، المعروف بـ”أبو محمود”، عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب، في بيان عسكري صدر اليوم الأحد، إن أبو يونس يُعد من الرعيل الأول في صفوفها، إذ التحق بكتائب القسام عام 1991، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشارك في عدد من العمليات ومواجهة الاجتياحات الإسرائيلية، كما كان من القادة الفاعلين خلال انتفاضة الأقصى.

وأضافت أن أبو يونس تدرج في المواقع القيادية بلواء رفح، حيث تولى قيادة الكتيبة الغربية خلفاً للشهيد محمود حمدان، قبل أن يتولى قيادة لواء رفح خلفاً للشهيد نائل أبو عبيد، المعروف بـ”أبو عطية”.

وأشارت إلى أنه كان من أبرز القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت كتائب القسام، في بيانها، تمسكها بمواصلة الطريق الذي سلكه قادتها وعناصرها، مشددة على أن تضحياتهم تأتي في سياق ما وصفته بمسيرة الدفاع عن القضية الفلسطينية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام