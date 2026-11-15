موسكو تؤكد انعقاد القمة التي ستجمع بوتين وترمب وشي في الصين

أكدت روسيا مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية -غير مسبوقة- تجمعه بنظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترمب في مدينة شنجن الصينية يوم الخميس المقبل.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، السبت، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد هذا الاجتماع الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

من جهة أخرى، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز للصحفيين بأن القادة الثلاثة سيلتقون في المدينة الواقعة بجنوب الصين، مشيرة إلى أن المناقشات ستتناول قضايا تتعلق بتقليص الأسلحة النووية، والتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، لكنها لن تتطرق إلى النزاع في أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض أن هذه القمة تمثل أول لقاء ثلاثي من نوعه يجمع رؤساء الدول الثلاث. وفي المقابل لم تؤكد الصين رسميا حتى الآن عقد الاجتماع.

المصدر: وكالات