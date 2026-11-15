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    اقتصاد

    وزير الاقتصاد الايراني: التهديدات الاقتصادية الامريكية لن تحقق اي نتيجة

      اكد وزير الاقتصاد علي مدني زاده، ردا على ادعاءات وزير الخزانه الامريكي، ان التهديدات الاقتصادية لن تحقق اي نتيجة.


      وافادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الاقتصاد علي مدني زاده، قال في تصريح له ردا على ادعاءات وزير الخزانه الامريكي: التهديدات الاقتصادية لن تحقق اي نتيجة وجل ما يسعون اليه هو زياده الضغط.


      جميع المعابر الحدودية مفتوحة والتجارة مع الدول المجاورة تشهد اتجاهاً تصاعدياً.

      واضاف مدني زاده: ندير حرباً اقتصادية شاملة وحصاراً بحرياً، وننفذ الكثير من الإجراءات الرامية إلى مواجهة العقوبات “خلف الكواليس” حتى لا يتمكن العدو من اتخاذ إجراءات مضادة لها.

      المصدر: وكالة مهر

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