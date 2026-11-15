قاليباف: لن نبقى في حالة لا حرب ولا سلم

شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن بلاده لن تبقى في حالة “لا حرب ولا سلم”، مضيفا أنه لا فرق لديها إن سعت الولايات المتحدة إلى التفاوض أو إلى الحرب؛ “فإذا قبلت بالشروط السبعة المنطقية، يظل الطريق إلى التوصل لاتفاق مفتوحا”.

وأردف أنه إذا ما أقدم الأمريكيون على ارتكاب “الخطأ”، فإن جغرافية الصراع ستتحدد هذه المرة “بناء على قدرات القوات المسلحة الإيرانية وعزيمتها”.

كذلك، أكد قاليباف أن القاعدة الصاروخية الإيرانية الجديدة تعد “رمزا لتغيير المعادلات الإستراتيجية في المنطقة”، بعد أن كشف الحرس الثوري الأسبوع الماضي عن قاعدة صاروخية جديدة تحت الأرض، تضم صواريخ ذات وقود صلب وسائل وصواريخ كروز.

من جهة ثانية، لفت قاليباف إلى ان “التصريحات السخيفة واللغة غير الأخلاقية لوزير الخزانة الأميركي تعكسان حالة العجز العميق في مواجهة اقتدار الجمهورية الإسلامية”.

وتابع “من فر من منزله إلى الملاجئ العسكرية خوفا من التهديدات، فمن الأفضل له أن يفكر في إخفاقاته الاستراتيجية في الخليج الفارسي، بدلا من توجيه الإهانات إلى الشعوب العظيمة”.

هذا وأكد أن “معركتنا الأساسية، إلى جانب الميدان العسكري، هي في ميدان الإنتاج ومعيشة المواطنين”.

إلى ذلك، نوه قاليباف بأداء “القوات والمجاهدين والجنود المجهولين للإمام المهدي (عج) في وزارة الاستخبارات خلال الحربين الماضيتين “، وصفًا اياه بـ “المشرف”.

وتابع في هذا السياق، “القوات الأمنية التابعة لوزارة الاستخبارات موجودة عمليا في ميدان الحرب حتى خلال الفترة الفاصلة بين الحربين، إذ يقع على عاتقها العبء الأساسي للحفاظ على الأمن الداخلي”.

وقال “نتابع الإصلاح الهيكلي لوزارة الاستخبارات بدقة، بهدف تعزيز فاعليتها والمضي قدما في تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد”.

المصدر: موقع المنار