دولي

غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أعلنت “إسرائيل” عن الخطوات الأولى لعملية للسيطرة على مدينة غزة.

وقال غوتيريش في اليابان، حيث يحضر مؤتمرًا حول التنمية الإفريقي، إنه “من الضروري التوصل فورًا إلى وقف لإطلاق النار في غزة “لتجنب الموت والدمار الناتجين عن أي عملية عسكرية تستهدف مدينةغزة”.

كما دعا “إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع بناء مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية”.

وجاء ذلك بعدما أقرّ وزير الحرب الإسرائيلي، الأربعاء، خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة وأمر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدًا لتنفيذها، في خضم انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 22 شهرًا.

المصدر: وكالات