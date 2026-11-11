ماكرون يركز على أعمال العنف ويتجاهل مطالب احتجاجات الطلبة

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بما وصفها باعمال العنف التي استهدفت معلمين ​ومسؤولين حكوميين خلال احتجاجات بأنحاء البلاد، وذلك بعد ‌إصابة مسؤولة جرى رشقها بزجاجة بها بنزين أمام مدرسة ثانوية قرب باريس.

وكتب ماكرون على ​إكس “أعبر عن دعمي الكامل لأنجيلا آفون التي تعرضت ⁠للرش بالبنزين أمام مدرسة ثانوية في شيل، وكذلك لجميع ​موظفي وزارة التعليم ولا سيما مديري المدارس الذين يتعرضون للعنف”.

وأضاف “لا ​مكان للعنف في دولة ديمقراطية. هذه الأفعال لا علاقة لها بالتعبير عن المطالب. إنها أعمال وحشية وترهيب ويجب معاقبة مرتكبيها بأقصى ​درجات الشدة”.

واجتاحت فرنسا موجة احتجاجات بدأت في سبتمبر ​أيلول عندما نادى طلبة بتجديد مباني المدارس وزيادة عدد المعلمين وإجراء ‌إصلاحات ⁠بالجامعات. وتطورت المظاهرات إلى احتجاجات أوسع نطاقا على ارتفاع تكاليف المعيشة انضمت إليها نقابات عمالية وناشطون سياسيون وشابها في بعض الأحيان أعمال عنف.

ويقول بعض الطلبة والمحتجين إنهم ​تعرضوا لمعاملة شديدة ​القسوة من ⁠الشرطة التي قالت إن عناصر إجرامية تسللت إلى الحركة الاحتجاجية وارتكبت أعمال العنف.

وقال وزير ​التعليم إدوار جيفريه إن 99 بالمئة من ​طلبة المدارس ⁠الثانوية عادوا إلى فصولهم الدراسية اعتبارا من اليوم مضيفا “عند عدد قليل من المدارس، توجد عناصر خطرة وعنيفة تهاجم الموظفين ⁠والمسؤولين ​المنتخبين”.

المصدر: رويترز