ماكرون يركز على أعمال العنف ويتجاهل مطالب احتجاجات الطلبة

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بما وصفها باعمال العنف التي استهدفت معلمين ومسؤولين حكوميين خلال احتجاجات بأنحاء البلاد، وذلك بعد إصابة مسؤولة جرى رشقها بزجاجة بها بنزين أمام مدرسة ثانوية قرب باريس.
وكتب ماكرون على إكس “أعبر عن دعمي الكامل لأنجيلا آفون التي تعرضت للرش بالبنزين أمام مدرسة ثانوية في شيل، وكذلك لجميع موظفي وزارة التعليم ولا سيما مديري المدارس الذين يتعرضون للعنف”.
وأضاف “لا مكان للعنف في دولة ديمقراطية. هذه الأفعال لا علاقة لها بالتعبير عن المطالب. إنها أعمال وحشية وترهيب ويجب معاقبة مرتكبيها بأقصى درجات الشدة”.
واجتاحت فرنسا موجة احتجاجات بدأت في سبتمبر أيلول عندما نادى طلبة بتجديد مباني المدارس وزيادة عدد المعلمين وإجراء إصلاحات بالجامعات. وتطورت المظاهرات إلى احتجاجات أوسع نطاقا على ارتفاع تكاليف المعيشة انضمت إليها نقابات عمالية وناشطون سياسيون وشابها في بعض الأحيان أعمال عنف.
ويقول بعض الطلبة والمحتجين إنهم تعرضوا لمعاملة شديدة القسوة من الشرطة التي قالت إن عناصر إجرامية تسللت إلى الحركة الاحتجاجية وارتكبت أعمال العنف.
وقال وزير التعليم إدوار جيفريه إن 99 بالمئة من طلبة المدارس الثانوية عادوا إلى فصولهم الدراسية اعتبارا من اليوم مضيفا “عند عدد قليل من المدارس، توجد عناصر خطرة وعنيفة تهاجم الموظفين والمسؤولين المنتخبين”.
المصدر: رويترز