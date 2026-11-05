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تقارير مصورة
باريس تشهد ثالث أكبر مسيرة.. مطالبات بالحرية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
05-11-2026 18:11 مساءً
مراسلنا عبدالخالق جباهي ينقل لنا المشهد من باريس.
المصدر:
موقع المنار
باريس
فرنسا
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