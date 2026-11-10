الثلاثاء
10 11 2026
29 جمادى الأولى 1448
بيروت 23:18
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الثلاثاء
29 جمادى الأولى 1448
الإمساك
04:41
صلاة الصبح
04:49
الشروق
06:06
الظهر
11:22
العصر
14:17
المغرب
16:57
العشاء
17:49
منتصف الليل
22:37
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
العلاقات العامة لشركة «نفط وغاز بارس»: تم تنفيذ عمليات إخماد النيران بالتدخل السريع لفرق العمليات والسلامة وجرت السيطرة على الحريق واحتواؤه بنجاح
10-11-2026 21:53 مساءً
مواضيع ذات صلة
حركة النجباء: ببركة دماء الشهداء نحن اليوم في أفضل حالاتنا
23:14
مراسل المنار: العدو الاسرائيلي ينفذ عملية تمشيط في بلدة برعشيت جنوب لبنان
23:05
نجم الفورمولا لويس هاميلتون يزور سيناء لمتابعة وصول المساعدات لسكان غزة
23:00