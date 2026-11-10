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    العلاقات العامة لشركة «نفط وغاز بارس»: تم تنفيذ عمليات إخماد النيران بالتدخل السريع لفرق العمليات والسلامة وجرت السيطرة على الحريق واحتواؤه بنجاح

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