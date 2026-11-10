بولندا | رئيسا الجمهورية والوزراء يحضران معاً وقفة تأبين ضحايا حادث إطلاق النار في كراكوف

في مشهد يعكس لحظة وحدة وطنية نادرة، حضر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي، وهما خصمان سياسيان، وقفة تأبين في وسط مدينة كراكوف التاريخي لإحياء ذكرى ضحايا حادث إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين.

وأظهرت لقطات مصورة، بأنّ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي وصلا معاً إلى وقفة التأبين التي أقيمت في وسط مدينة كراكوف التاريخي، حيث أشعلا الشموع ووضعاها في مكان الحادث، في خطوة بدت وكأنها تجاوز مؤقت للخلافات السياسية الحادة بينهما.

وظهر توسك في اللقطات وهو يحمل شمعة بينما كان أحد الضباط يعزف على البوق إلى جانبه، قبل أن يشارك الرئيس نافروتسكي في وضع الشموع والركوع للصلاة، حيث شوهد وهو يرسم إشارة الصليب عدة مرات.

وتأتي هذه الوقفة على خلفية حادث إطلاق نار جماعي هزّ المدينة، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم مواطنون من النمسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال وروسيا، وفقاً لما أوردته السلطات.

وكان الخصمان السياسيان على خلاف حاد بشأن إصلاحات المحكمة الدستورية، غير أن الحادث الأليم دفعهما إلى الظهور جنباً إلى جنب في لحظة مواساة للمجتمع المحلي، وسط حضور مواطنين وشموع وُضعت تكريماً للضحايا.

واختُتمت الوقفة بلقطات واسعة أظهرت الشموع المضاءة والعلم البولندي، في تأكيد على حالة الحداد التي تعيشها المدينة.

المصدر: وكالة يونيوز