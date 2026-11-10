فرنسا | روبيو يدافع عن هيغسيث في مواجهة مساعي عزله في الكونغرس معتبرا أنّه يظهر احترافية عالية في أداء مهامه

دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن وزير الحرب بيت هيغسيث، واصفًا مساعي عزله بأنها غير منصفة، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في باريس.

وقال روبيو في تصريحات للصحفيين: “أعتقد أن الأمر غير منصف، بيت يقوم بعمل جيد، وأنا أعمل معه، لذلك أرى جانبًا منه ربما لا تراه وسائل الإعلام ولا يراه أعضاء الكونغرس”.

وأوضح روبيو، أنّ هيغسيث “يعمل بجد كبير وهو ذكي للغاية”، مشيرًا إلى أنه يعمل معه يوميًا في العديد من الملفات، وأنه أظهر احترافية عالية في أداء مهامه.

وتأتي تصريحات روبيو بعد أن تحرك النائب الجمهوري توماس ماسي لدفع مجلس النواب نحو التصويت على عزل هيغسيث، متهمًا إياه بشن حرب على إيران دون تفويض من الكونغرس وبإساءة استخدام سلطاته.

كما أكد روبيو أن للكونغرس دورًا في السياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما في ما يتعلق بالتمويل والرقابة، لكنه شدد على أن “العامل الأول في تحديد السياسة الخارجية للولايات المتحدة كان ولا يزال رئيس الولايات المتحدة”.

وردًا على سؤال حول اتهامات فرنسا لإيران بشن هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة تبريد في متاجر كبرى، قال روبيو: “لا أستطيع التعليق على ما شاركناه أو لم نشاركه”،

و جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في قصر الدبلوماسية الفرنسية (الكيه دورسيه) بالعاصمة باريس، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا ومصر والبرازيل والاتحاد الأوروبي والسعودية وكوريا وكندا واليابان وإيطاليا.

المصدر: وكالة يونيوز