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    دولي

    فرنسا | المئات يتظاهرون في سان دوني الفرنسية احتجاجاً على ما وصفوه بقمع الطلاب

      شارك مئات الأشخاص، مساء الأحد، في تجمع احتجاجي أمام مبنى بلدية مدينة سان دوني في ضاحية سين سان دوني شمال باريس، تضامناً مع طلاب وأساتذة ثانوية بول إيلوار، ورفضاً لما يتعرضون له من قمع شرطي وإداري على خلفية تحركاتهم الاحتجاجية.

      وردد المشاركون هتافات مناهضة لمنفذ إعلامي يميني متطرف حاول الحضور إلى موقع التجمع، مطالبين بمغادرته، ومنددين بمحاولات استغلال التحركات الطلابية لإثارة التوتر.

      وركزت المطالب الاحتجاجية على وقف العنف الشرطي والإجراءات الإدارية التي تستهدف الطلاب والموظفين المتضامنين معهم، في ظل اتهامات باستخدام القوة والترهيب، ولا سيما بحق الطلاب الأصغر سناً، الذين تعرضوا للضرب والتخويف خلال التحركات.

      وشملت المطالب وقف التحقيقات والإجراءات بحق العاملين في الثانوية، ورفض إعادة الطلاب قسراً إلى الفصول الدراسية، إلى جانب الاعتراض على موقف وزارة التربية بشأن عدم إجراء تعديلات على امتحانات البكالوريا.

      وأكد المشاركون استمرار التعبئة وعدم التراجع أمام محاولات الترهيب، مطالبين باستقالة مدير الثانوية، على خلفية السماح بدخول الشرطة إلى المؤسسة التعليمية.

      ودعا التجمع السلطات الفرنسية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارتا التربية والتعليم العالي، إلى التدخل لاحتواء الأزمة ووقف ما اعتبروه سياسة تسمح بتفاقم التوتر داخل المؤسسة التعليمية، مؤكدين تمسكهم بمواصلة التحركات حتى تحقيق مطالبهم.

      المصدر: وكالة يونيوز

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