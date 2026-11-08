أكثر من 200 ألف متظاهر في أمستردام تضامناً مع غزة ومطالبةً بوقف دعم الاحتلال

تظاهر أكثر من 200 ألف شخص في ساحة المتاحف بالعاصمة الهولندية أمستردام، تضامناً مع قطاع غزة، مطالبين حكومتهم بوقف دعم الاحتلال الإسرائيلي وقطع التمويل المساند للحرب، وفرض حظر شامل على تصدير السلاح.

واكتست الساحة باللون الأحمر مع توافد حشود ارتدت ملابس حمراء، استجابةً لدعوة منظمات حقوقية وائتلافات نقابية وشعبية إلى التظاهر تحت شعار «الخط الأحمر».

ووجّه المشاركون رسالة إلى الائتلاف الحاكم، طالبوا فيها بالوقف الفوري لتدفّق أموال دافعي الضرائب والصفقات العسكرية إلى الكيان الإسرائيلي، ورفض ما وصفوه بتواطؤ حكومتهم في تمويل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لا أموال للإبادة»، مؤكدين أن الحراك الشعبي يسحب الشرعية الشعبية والأخلاقية من آلة الحرب، ومطالبين بوقف نهائي للعدوان والتمويل المساند له.

المصدر: موقع المنار