القوات المسلحة اليمنية:”اسقطنا طائرة استطلاع سعودية مسلحة نوع (CH4) أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف بسلاح مناسب،وهي الرابعة التي تم إسقاطها من هذا النوع منذ بدء التصعيد”