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   28 جمادى الأولى 1448   
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    عربي وإقليمي

    الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.. عماد عيد يضعنا في تفاصيل المستجدات

    المصدر: موقع المنار

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