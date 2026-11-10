سجالات في جلسة أداء اليمين بالكنيست.. نتنياهو يدعو إلى حكومة وحدة وآيزنكوت يطالب بحكومة طوارئ

عقدت في كنيست الكيان الإسرائيلي جلسة أداء اليمين للأعضاء الفائزين في الانتخابات الأخيرة، وسط سجالات وصراخ، ودعوة بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مقابل مطالبة آيزنكوت بتشكيل حكومة طوارئ، معتبرًا أن بقاء نتنياهو في منصبه يعرّض أمن الكيان الإسرائيلي للخطر.

وبحسب وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي، دعا نتنياهو خلال الجلسة إلى التحقيق في الانتخابات الأخيرة، فقاطعه نفتالي بينت قائلًا: «وماذا عن التحقيق في السابع من أكتوبر؟». كما وقع إشكال بين سارة نتنياهو وبينت أثناء خطاب زوجها.

وقال آيزنكوت إن نتنياهو «غير مؤهل للبقاء في منصبه»، داعيًا إلى التحرك لتشكيل حكومة طوارئ.

وأفادت القناة «12» العبرية بأن كتلة «ياشر!» بقيادة آيزنكوت، إلى جانب كتل أخرى في الكنيست، قدّمت مع افتتاح الدورة البرلمانية سلسلة من مشاريع القوانين، يتصدّرها مشروع لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وآخر لتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

وأضافت القناة أن الكتل قدّمت أيضًا مشاريع قوانين لإلغاء التشريعات التي دفعتها الحكومة المنتهية ولايتها، ووصفتها بأنها «قوانين الانقلاب على النظام القضائي».

وخلال خطابه، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة ما وصفه بـ«التهديد النووي الإيراني» والضغوط الدولية المتوقعة، قائلًا إن إيران تسعى إلى تجديد هذا التهديد.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي سيواجه، في المستقبل القريب، ضغوطًا دولية للاعتراف بإيران نووية، إلى جانب ضغوط للتراجع عمّا عدّه «إنجازات كبيرة في المناطق الأمنية».

وطالب أعضاء الكنيست بتجاوز جميع الاعتبارات الأخرى وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أنها وحدها القادرة على مواجهة هذه «التحديات الجسام».

المصدر: موقع المنار