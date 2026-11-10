حركة النجباء: ببركة دماء الشهداء نحن اليوم في أفضل حالاتنا

قالت المقاومة الإسلامية حركة النجباء في العراق في بيان لها الثلاثاء “نبارك للأمة الإسلامية الانتصارات الكبيرة على العدو الصهيوني والأمريكي، وكيف أن دماء شهيد الأمة الإسلامية السيد علي الخامنئي (قدس سره) ودماء القادة الأبرار، ودماء الأطفال والأبرياء، قد لاحقت هؤلاء المجرمين الطغاة، وصارت لهم لعنة ورعبًا وكابوسًا في ليلهم ونهارهم”.

واضاف البيان “ليعلموا أنهم بعد أن تجرعوا مرارة الخسارة، سنذيقهم مرارة الذلة والإهانة والإنكسار، ثم بعدها لينتظروا الثأر من أبناء الشهيد الخامنئي (قدس سره)، ليعجل لهم في الجحيم الذي ينتظرهم”، وتابع “ثم إننا نؤكد على ما جاء في رسالة سماحة القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله)، والتي أشاد فيها بوحدة الساحات وثبات المقاومة الإسلامية في كل البلدان، ونعاهده أننا ثابتون معه على نهج القائد الشهيد المفدى، نهج المقاومة والعزة والكرامة والحرية، وعلى أتم الجاهزية لكل متغيرات المرحلة”.

وقال البيان “ببركة دماء الشهداء، فنحن اليوم في أفضل حالاتنا، ولن تهزنا الفتن ولا الرياح الصفراء، وهذا كله بمِنّة الله ولطفه، فله الحمد وله الشكر والمجد، فقد أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين”.

المصدر: موقع المنار