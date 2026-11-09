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    دولي

    بولندا | إعادة فتح ساحة كراكوف الرئيسية أمام الجمهور بعد حادث إطلاق النار

      أعيد فتح الساحة الرئيسية في مدينة كراكوف البولندية أمام الجمهور، بعد نحو 24 ساعة من حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة عشر آخرين، في هجوم وصفته السلطات البولندية بأنه “إرهابي”.

      وأظهرت لقطات مصورة الساحة وقد عاد إليها المارة، بينما كانت سيارة شرطة تجوب المكان، ووقف المارة يتفحصون آثار الرصاص على نوافذ أحد المقاهي، في مشهد يعكس صدمة المدينة بعد الحادث.

      وحرص عدد من السكان والزوار على إضاءة الشموع في الزاوية التي نفذ منها المهاجم هجومه، في وقفة تأبين للضحايا، وسط أجواء من الحزن والذهول.

      وكان مسلح يبلغ 24 عاماً قد أطلق النار بشكل عشوائي على ما يبدو في المركز التاريخي للمدينة، وهو موقوف الآن في المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

      وكانت السلطات قد أعلنت حداداً وطنياً ليومين اعتباراً من الأحد، ورفعت أعلاماً سوداء وأعلاماً بولندية بشريط أسود في المدينة، تكريماً للضحايا.

      المصدر: وكالة يونيوز

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