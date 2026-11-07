5 قتلى وأكثر من 10 جرحى بإطلاق نار في ساحة السوق الرئيسية بكراكوف البولندية

أعلنت الشرطة البولندية، اليوم السبت، أن مسلّحاً قتل خمسة أشخاص وأصاب أكثر من عشرة آخرين، بينهم شرطيان، بإطلاق نار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف، جنوبي البلاد، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتحتجزه.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن البلاغات بدأت ترد قرابة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي، الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش، بشأن مهاجم يطلق النار عشوائياً من سيارة على الموجودين في الساحة.

وأوضحت الشرطة أن المهاجم كان يرتدي ملابس «على الطراز العسكري»، وأن الشرطيين أُصيبا خلال تبادل لإطلاق النار معه.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين: «استخدم أفراد الشرطة أسلحتهم عند القبض عليه، لكنه ردّ بإطلاق النار، ونتيجة لذلك كان شرطيان بين المصابين».

وأضافت الشرطة، عبر منصة «إكس»، أن عناصرها أطلقوا النار على المهاجم، وأنه يُنقل إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتسنَّ التحقّق منها، أشخاصاً يفرّون وسط دوي إطلاق النار وصفّارات سيارات الشرطة. كما أظهر مقطع آخر أشخاصاً ممدّدين على أرض ملطّخة بالدماء، فيما حاول آخرون إنعاشهم.

وقال شاهد عرّف عن نفسه باسم كونراد فقط، لموقع «إنتيريا» الإخباري: «رأيت إطلاق نار من نافذة جهة السائق، وكان الدخان يتصاعد. ركضت إلى مركز الشرطة في ساحة السوق الرئيسية، وعندما اندفعت إلى الداخل كان المكان مكتظّاً بأشخاص يختبئون».

من جهته، قال رئيس الوزراء دونالد توسك، عبر «إكس»، إنه يتلقّى معلومات عن الواقعة في المركز التاريخي لكراكوف، ثاني أكبر مدن بولندا، والمدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للتراث العالمي، والذي يُعدّ مقصداً سياحياً رئيسياً.

المصدر: رويترز