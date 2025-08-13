عربي وإقليمي

حماس: تصريحات نتنياهو تكشف خطورة الكيان الإسرائيلي على دول المنطقة

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن “تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول ما سمّاه رؤية إسرائيل الكبرى، والتي تشمل السيطرة على أراضٍ عربية مثل مصر والأردن وسوريا، تكشف خطورة الكيان الإسرائيلي على دول وشعوب المنطقة، ومخططاته التوسعية التي لا تستثني أي دولة”.

وأضافت حماس في بيان لها أن “هذه التصريحات الفاشية تستدعي مواقف عربية واضحة، تشمل اتخاذ خطوات جادّة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وقطع العلاقات وسحب السفراء مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كل خطوات التطبيع المهينة، والتوحّد خلف خيار مواجهة الاحتلال والتصدّي لمخططاته”.

وأشارت حماس إلى أن “تأكيد نتنياهو أنه في مهمة تاريخية وروحية لتحقيق هذه الرؤية الإجرامية، يعكس حالة الجنون والهذيان التي تحكم سلوكه، فيما تقود الزمرة المتطرفة الحاكمة حرب إبادة وتجويع وحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وتسعى لتوسيع عدوانها ضد دول المنطقة”.

ودعت حماس “المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصريحات، والتحرّك للجم نتنياهو وحكومته، ووقف حربه الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في غزة، والتصدّي لطموحاته في توسيع عدوانه بما يهدّد الأمن الإقليمي والدولي”.

المصدر: فلسطين اليوم