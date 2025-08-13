عربي وإقليمي

حماس تدعو لمسيرات غضب ضد الإبادة والتجويع في غزة

دعت حركة حماس إلى “مسيرات غضب عالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة (15 و16 و17 أغسطس)، حتى وقف العدوان، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا”.

وحثّت حماس في بيان لها، الأربعاء، على “أوسع فعاليات تضامنًا مع مراسلي الجزيرة الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع، وزملائهم الذين استهدفهم الاحتلال أثناء أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة، وتنديدًا بجرائم الاحتلال بحق الصحافة الفلسطينية”.

وناشدت حماس “تصعيد الحراك الجماهيري في كل المدن والعواصم والساحات حول العالم خلال الأيام المحددة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي والدعم الأميركي له، ورفضًا للصمت الدولي”، وطالبت بـ”المشاركة الواسعة في المسيرات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية وكل الدول الداعمة للاحتلال، لفضح جرائم الإبادة والتجويع، والانتصار لحقوق شعبنا”.

وجدّدت حماس “دعوتها لتفعيل كل وسائل الضغط الشعبي والطلابي والنقابي، من أجل فتح المعابر فورًا، وإدخال الدواء والماء والغذاء وكل المساعدات الإغاثية”، وتابعت: “لتكن هذه الأيام صوتًا عالميًا موحّدًا ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع، وخطوة جديدة نحو وقف العدوان وفكّ الحصار”.

المصدر: فلسطين اليوم