لبنان

الشيخ مؤمن الرفاعي: للتمسّك بالمقاومة وسلاحها في وجه التهديدات الصهيو-أميركية

أكد المستشار في العلاقات الدبلوماسية، الشيخ مؤمن الرفاعي، على “التمسّك بالمقاومة وسلاحها، حفاظًا على تضحيات الشهداء، ودفاعًا عن الوجود والمصير في وجه التهديدات الصهيو-أميركية”.

وناشد الشيخ الرفاعي “الشعوب العربية التمسّك بخيار المقاومة، لبناء الأوطان بعزّة وكرامة، ورفع الظلم عن الأمة، واسترجاع الحقوق والأراضي المغتصبة”.

كلام الشيخ الرفاعي جاء خلال مشاركته، ضمن الوفود اللبنانية في “حملة أنصار القدس”، في زيارة إلى النجف ومقام الإمام علي بن أبي طالب (ع)، حيث شارك الشيخ الرفاعي والوفد في مسيرة حاشدة داخل الحرم، وصولًا إلى مرقد الإمام علي بن أبي طالب.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام