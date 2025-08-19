لبنان

الشيخ الرفاعي: السيّد نصرالله حفظ بالمقاومة وسلاحها الهوية الوطنية اللبنانية

قال “المستشار في العلاقات الدبلوماسية” الشيخ مؤمن الرفاعي إن “الإمام الحسين (عليه السلام) هو لكل المسلمين”، وتابع “نحن إذ نفهم ثورته، نؤكّد أننا في مدرسته نتعلّم كيف نعيش الإباء والكرامة، وبخاصة في لبنان، حيث إن السيّد حسن نصرالله، من خلال المقاومة وسلاحها، حفظ الهوية الوطنية اللبنانية”.

وجاء كلام الشيخ الرفاعي خلال كلمة له في مدينة كربلاء المقدسة في العراق، يوم الثلاثاء، خلال مشاركته في فعالية “حملة أنصار القدس”.

وأضاف الشيخ الرفاعي “إننا اليوم في لبنان نحفظ تضحيات الشهداء، ولن نقبل أن يكون لبنان إلا سيداً حرّاً مستقلاً، محرّراً وقويّاً”، وتابع: “كذلك سنمضي في نصرة المستضعفين في فلسطين لرفع الظلم عنهم، ولن نبالي بالتهديدات مهما عظمت، حتى ينصرنا الله بالنصر أو الشهادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام