لبنان

الشيخ الرفاعي: مقاومتنا وسلاحها شرف وطنيتنا

رأى الشيخ مؤمن الرفاعي ان أجواء شهر محرم وحلول ذكرى عاشوراء أتت لتؤكد الوحدة الإسلامية.

وقال الشيخ الرفاعي في بيان له السبت “نحن نحيي هذه الذكرى لنؤكد أن الإمام الحسين عليه السلام هو لكل المسلمين وأننا نستلهم من سيرته المباركة الثوابت والقيم التي ينبغي أن نحفظها ونصونها لنبني مجتمعاً عزيزا ولنحمي معتقدنا ومقدساتنا ووجودنا”.

واضاف الشيخ الرفاعي “إننا في هذا الطريق الذي اخترناه لا نهاب أحداً إلا الله، هذا طريق اتبعناه على بصيرة من أمرنا ونفهمه جيدا ونتمسك به ونعلم حقيقة خاتمته ونعلم أن آخر الطريق حتما وقطعا النصر بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة”.

وتابع الشيخ الرفاعي “نحن حسينيون الثورة نتمسك بإسلامنا المحمّدي الأصيل كما ونتمسك بوحدتنا الوطنية والعيش المشترك من منطلق إنسانيتنا وهويتنا”، واضاف “نعلن أن مقاومتنا وسلاحها هي شرف وطنيتنا ولا نتخلّى عنها ونصمد مع قيادتها الحكيمة وأمينها القاسم حتى يقسم الله بيننا وبين الأعداء الصهاينة وكل الظالمين، والله ولي ذلك وما النصر إلا من عند الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام