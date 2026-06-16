الشيخ مؤمن مروان الرفاعي يعود من العراق بعد سلسلة لقاءات وندوات علمية وسياسية وثقافية





اختتم الشيخ مؤمن مروان الرفاعي جولته في العراق بسلسلة من الزيارات واللقاءات والندوات العلمية، حيث التقى عددا من طلاب الحوزات، وطلاب دورات مهنية ينظمها المركز الثقافي للتدريب والتطوير وإكساب الخبرات للراغبين.

كما التقى الشيخ الرفاعي بالسيد محمد مهدي صفي الدين والوفد العلمائي البحريني، يتقدمهم ممثل جامعة المصطفى العالمية الشيخ عبدالله الدقاق، ووفود الحوزات العلمية الإيرانية التي جاءت من قم وخوزستان. وكذلك كانت هناك جلسة ولقاء موسع مع الوفود العلمائية التي جاءت من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.



وبعدها جال الشيخ الرفاعي على عشائر البصرة في الشمال والجنوب برفقة عدد من علماء إدارة الملتقى، حيث قدم الرفاعي التعازي بوفاة المرجع الديني الإسلامي الكبير آية الله محمد إسحاق الفياض. ثم زار مركز محمديّون وجال في مكتبته العلمية التي تحتوي على عدد كبير من الكتب الفقهية والعلمية والسياسية وتجمع من حيث المصادر عددا كبيرا من كتب أهل السنّة وكتب الشيعة.



وفي الختام، كان اللقاء مع آية الله الشيخ رعد الباهلي مدير مركز الجنوب الثقافي الإسلامي، حيث شكر الباهلي جهود الشيخ الرفاعي المحلّية الوطنية في لبنان والعالمية المؤثرة عربياً وإسلامياً في خدمة الوحدة الإسلامية وثقافة المقاومة. وكعربون محبة وتقدير إستثنائي، قدّم الشيخ الباهلي للرفاعي مسبحة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس وخاتم الولي الفقيه الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي.



بدوره أعرب الشيخ الرفاعي عن شكره لحسن الإستضافة ولكل الجهود التي بُذلت لإنجاح هذه الفعالية. وأكد في الختام تمسكه بنهج الثورة الإسلامية المبارك الذي احتضن الإسلام وقضايا المستضعفين على امتداد العالم وخاصة على مستوى المقاومة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام