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    مراسل المنار: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة النبطية الفوقا

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      مراسل المنار: استهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف النبطية الفوقا، كفرتبنيت، تلة علي الطاهر، كفرجوز وأطراف مدينة النبطية، تزامناً مع غارتين جويتين على أطراف كفرتبنيت وبلدة النبطية الفوقا

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