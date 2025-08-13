عربي وإقليمي

الداخلية في غزة: استهداف العدو لعناصر التأمين هو إصرار على إدامة الفوضى في القطاع

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، في بيان لها يوم الأربعاء، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعناصر تأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وأكدت أن “ذلك يُعد إصرارًا إسرائيليًا على إدامة الفوضى وهندسة التجويع في القطاع”.

وقال البيان إن “جيش الاحتلال يرتكب المجازر بحق اللجان العشائرية والشعبية المدنية المكلّفة بتأمين المساعدات، وينشر الفوضى رغم محدودية كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع”، وأشار إلى أن “الاحتلال يرعى مجموعات اللصوص والبلطجية، ويُشكّل غطاءً لممارساتهم في اعتراض شاحنات المساعدات، والسطو عليها ونهبها، ثم بيعها في الأسواق بأسعار باهظة، ما يحول دون توزيع المساعدات بشكل عادل على مستحقيها”.

وأكد البيان أن “تمادي الاحتلال في جرائم استهداف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية وقتلهم بشكل ممنهج – والتي كان آخرها قصف عناصر التأمين في شمال القطاع ظهر اليوم – يأتي ضمن سياسة الاحتلال في هندسة التجويع في قطاع غزة”، ولفت إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يريد نجاح أي شكل من أشكال التأمين والحماية لدخول المساعدات وتوزيعها، واستهداف عناصر التأمين دليل واضح على ذلك”.

وقد ارتقى صباح الأربعاء 9 شهداء، وأُصيب عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال للجان تأمين المساعدات عند مفترق الصفطاوي شمال قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام