الإمام الخامنئي يعيّن لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي

عيّن الإمام السيد علي الخامنئي يوم الخميس الدكتور علي لاريجاني ممثلاً للقيادة الإيرانية في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال الإمام الخامنئي في قرار تعيين لاريجاني “نظرًا إلى تكليف الدكتور أحمديان بمسؤوليات حكومية مهمة، أعيّن الدكتور علي لاريجاني ممثلاً للقيادة في المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من الدستور”.

وأضاف الإمام الخامنئي “أتقدّم بالشكر إلى الدكتور أحمديان على حضوره وجهوده الموفّقة طوال السنوات الماضية في أداء هذه المسؤولية. وأسأل الله المتعالي التوفيق للجميع”.

المصدر: موقع المنار