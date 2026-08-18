بوتين يستضيف مين أونغ هلاينغ في الكرملين لتعزيز التعاون الروسي الميانماري

يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، قائد ميانمار مين أونغ هلاينغ، الذي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات تتناول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتأتي الزيارة، وهي الأولى لمين أونغ هلاينغ إلى روسيا منذ توليه منصب الرئيس المدني في ميانمار، في إطار ما وصفته نايبيداو بتعزيز “العلاقات الوثيقة والطويلة الأمد”، خصوصًا في مجالي الأمن والاقتصاد.

وكانت روسيا من أبرز الداعمين لميانمار عقب الانقلاب العسكري عام 2021، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي وأدخل البلاد في حرب أهلية أوقعت أكثر من 100 ألف قتيل.

وتستخدم القوات المسلحة في ميانمار طائرات روسية الصنع في عملياتها ضد الجماعات المسلحة، فيما تواجه اتهامات بشن هجمات على المدنيين ترقى، وفق بعض مراقبي النزاعات، إلى جرائم حرب.

وفي شباط/فبراير الماضي، وقعت روسيا وميانمار اتفاق تعاون عسكري يمتد لخمس سنوات، دون الكشف عن تفاصيل واسعة بشأن بنوده.

ويرافق مين أونغ هلاينغ خلال زيارته عدد من كبار المسؤولين، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الروسي ورئيس مجلس الدوما، إلى جانب مشاركته في منتدى اقتصادي روسي-ميانماري.

المصدر: يونيوز