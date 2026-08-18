زلزال بقوة 5.7 درجات بالقرب من جزر الكوريل الروسية

أفادت محطة رصد الزلازل في مدينة يوجنو ساخالينسك الروسية بأن زلزالا بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر وقع في المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأكدت يلينا سيميونوفا، مديرة المحطة المذكورة، في حديث لوكالة “نوفوستي”، أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 103 كيلومترات جنوبي جزيرة سيموشير غير المأهولة.

ووقع الزلزال عند الساعة 8:36 صباح الثلاثاء 18 أغسطس بالتوقيت المحلي (0:36 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو)، وكان بعمق 109 كيلومترات تحت قاع البحر.

وأضافت أن الزلزال شعر به سكان جزيرة إيتوروب، حيث بلغت قوته درجتين بمقياس ريختر.

ولم يصدر أي إنذار بشأن احتمال صعود أمواج التسونامي في المنطقة. كما لم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط ضحايا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية