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    لبنان

    وزارة الشؤون الاجتماعيّة: سيتم تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان ابتداءً من الخميس 20 آب

      اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعيّة أنه سيتم تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 20 آب 2026.

      ويبلغ عدد المستفيدين 106,553 أسرة لبنانية، فيما يبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 13,585,545 دولارًا أميركيًا.

      ويأتي تحويل هذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية التي كانت الوزارة قد أشارت إليها في بيانها السابق، والتي أتاحت صرف الجزء الأكبر من المساعدات مباشرةً من موازنة الدولة اللبنانية.

      واعتذرت الوزارة من الأسر المستفيدة عن التأخير الذي طرأ على هذه الدفعة، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز التمويل الوطني لبرنامج أمان وضمان استمراريته وانتظام التحويلات. كما تواصل الوزارة العمل على تأمين التمويل اللازم للمرحلة المقبلة، بما في ذلك استكمال المسار المرتبط بالتمويل من البنك الدولي، الذي لا يزال بانتظار إقراره لدى مجلس النواب.

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