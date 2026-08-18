دميترييف: كندا قد تصبح الولاية الأمريكية رقم 52

ألمح الممثل الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، إلى أن كندا قد تصبح ولاية أمريكية، في تعليق على منشور بأن روسيا أكثر ودية تجاه الولايات المتحدة من كندا.

وكتب الدبلوماسي الروسي على منصة “إكس”: “ستكون كندا رقم 52″، وذلك ردا على المنشور الذي جاء فيه “إنها (روسيا) أكثر ودا تجاه الولايات المتحدة من كندا لأن كندا تعمل لصالح الصين”، ولم يحدد دميترييف الدولة أو الإقليم الذي يعتقد أنه يمكن أن يصبح الولاية 51.

يأتي هذا التصريح في سياق تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول ضم كندا، حيث دعا مرارا إلى جعلها “الولاية 51″، مبررا ذلك بأن الولايات المتحدة تدفع “مئات مليارات الدولارات لدعم كندا”، وأنها “من دون هذا الدعم الهائل.. لما كانت موجودة كدولة قابلة للحياة”.

وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة توترا غير مسبوق، حيث فرض ترامب رسوما جمركية على المنتجات الكندية، فيما رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بخطاب حاد في منتدى دافوس لفت فيه إلى تصدع النظام العالمي.

كما اتهم رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو إدارة ترامب بالسعي للاستحواذ على الموارد الطبيعية الكندية الهائلة، والتي تشمل أكثر من 30% من المياه العذبة في العالم وثروات معدنية ونفطية ضخمة.