جمعية «يسما» تواصل مبادراتها الإنسانية لدعم الأسر الأكثر حاجة

تواصل جمعية «يسما» تنفيذ مبادراتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى مساعدة ودعم الأسر الأكثر حاجة والمتضررة من الظروف المعيشية الصعبة، انطلاقًا من رسالتها في الوقوف إلى جانب الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا وتوفير ما أمكن من مقومات الحياة الأساسية لها.

وقد بدأت جمعية «يسما» مبادراتها الإنسانية من مدينة بيروت، لتتوسع لاحقًا وتشمل مناطق أخرى، وصولًا إلى مدينة صور في جنوب لبنان، حيث عملت الجمعية على تقديم مجموعة من المساعدات للأسر الأكثر حاجة، من خلال توزيع حصص غذائية وتموينية وحصص من مواد التنظيف، وذلك بالتعاون مع مندوب الجمعية في مدينة صور.

وتأتي هذه المبادرات ضمن سلسلة متواصلة من الجهود التي تبذلها الجمعية لتأمين المستلزمات المعيشية اليومية للأسر المستهدفة، حيث شملت المساعدات المواد الغذائية الأساسية، ومواد التنظيف، ومستحضرات العناية الشخصية، إضافة إلى الدواجن والخبز، فضلًا عن توزيع أجهزة التبريد والمراوح، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين الظروف اليومية للأسر المستفيدة.

وفي هذا الإطار، تتوجه جمعية «يسما» بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الداعمة والمانحة والمبادرات التي ساهمت وتساهم في إنجاح هذه الأعمال الإنسانية، والتي كان لدعمها دور أساسي في تمكين الجمعية من مواصلة رسالتها وتحقيق أهدافها في مساندة الفئات الاجتماعية المستهدفة.

وإلى جانب المبادرات والمساعدات الإنسانية، تواصل جمعية «يسما» نشاطها في المجال التوعوي والتنموي من خلال إقامة ورش العمل التدريبية والدورات التفاعلية الحضورية والرقمية، بمشاركة رئيسة الجمعية الأستاذة وفاء بيضون، ومسؤولة العلاقات العامة والتطوير الدكتورة ليلى شمس الدين، بهدف تعزيز الوعي وتنمية القدرات ودعم أفراد المجتمع معرفيًا ومهاريًا.

المصدر: بيان