قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل: الجيش يواصل تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق