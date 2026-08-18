الثلاثاء   
   18 08 2026   
   5 ربيع الأول 1448   
   بيروت 14:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حرس الثورة الايرانية: حققنا قوة ردع استثنائية بفضل السيطرة على مضيق هرمز والقفزة النوعية في قدراتها الصاروخية والدفاعية

      أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء مصطفى إيزدي أن ” العدو فشل في تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية وصناعتنا النووية”، مضيفاً أن “الأعداء لم يدخروا أي جهد لتدمير إيران وإسقاطها وتفكيكها والسيطرة على مواردها النفطية ومضيق هرمز”.

      وتابع “إيران اجتازت كل المراحل الصعبة بثبات”، متابعاً “ايران حققت قوة ردع استثنائية بفضل سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز والقفزة النوعية في قدراتها الصاروخية والدفاعية”.

      كما قالت “جبهة المقاومة اتخذت خطوات حازمة عبر السيطرة على مواقع استراتيجية كالبحر الأحمر وباب المندب”.

      المصدر: فارس

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثورة الايرانية في ذكرى سيد شهداء الأمة والشهيد نيلفروشان: عزة وأمن المنطقة هي ثمرة تضحيات مجاهدي المقاومة

      حرس الثورة الايرانية في ذكرى سيد شهداء الأمة والشهيد نيلفروشان: عزة وأمن المنطقة هي ثمرة تضحيات مجاهدي المقاومة