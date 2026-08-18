حرس الثورة الايرانية: حققنا قوة ردع استثنائية بفضل السيطرة على مضيق هرمز والقفزة النوعية في قدراتها الصاروخية والدفاعية

أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران اللواء مصطفى إيزدي أن ” العدو فشل في تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية وصناعتنا النووية”، مضيفاً أن “الأعداء لم يدخروا أي جهد لتدمير إيران وإسقاطها وتفكيكها والسيطرة على مواردها النفطية ومضيق هرمز”.

وتابع “إيران اجتازت كل المراحل الصعبة بثبات”، متابعاً “ايران حققت قوة ردع استثنائية بفضل سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز والقفزة النوعية في قدراتها الصاروخية والدفاعية”.

كما قالت “جبهة المقاومة اتخذت خطوات حازمة عبر السيطرة على مواقع استراتيجية كالبحر الأحمر وباب المندب”.

المصدر: فارس