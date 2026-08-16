إيران وسلطنة عمان تتفقان على خريطة الملاحة عبر مضيق هرمز

أفادت قناة “برس تي في” الإيرانية، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن خريطة عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “الحدث” السعوديةـ أن البلدين توصلا إلى تفاهم حول الفتح الكامل للمضيق أمام الملاحة، على أن يُعرض الاتفاق على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للمصادقة عليه، مع توقع الإعلان رسميا عنه في الأيام المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه واشنطن وطهران، بوساطة من أطراف في الشرق الأوسط، إلى التوصل لتفاهم جديد لإنهاء الأزمة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 آب / أغسطس إن واشنطن تجري محادثات “بنصف جهد” مع طهران، مع تدهور مزعوم للوضع الاقتصادي الإيراني.

يشار إلى أن المسار العماني الجنوبي، شكل ممرا مؤقتا بديلا داخل المضيق، ويعد المنطقة الأعلى خطورة، إذ شهد 16 حادثة من أصل 18 حادثة استهداف بمقذوفات أبلغت عنها الهيئة منذ 6 تموز / يوليو.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية