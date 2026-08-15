السبت   
   15 08 2026   
   2 ربيع الأول 1448   
   بيروت 20:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    آخر التطورات من إيران، مع مراسلنا محمد حسن قاسم.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    العدو الإسرائيلي يستهدف عائلة من ستة أشخاص في أنصار

    العدو الإسرائيلي يستهدف عائلة من ستة أشخاص في أنصار

    مجازر واعتداءات يواصل العدو الإسرائيلي ارتكابها في جنوب لبنان، المشهد من الجنوب مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    مجازر واعتداءات يواصل العدو الإسرائيلي ارتكابها في جنوب لبنان، المشهد من الجنوب مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 15-08-2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 15-08-2026