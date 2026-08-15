الخارجية اليمنية: اليمن جزء من المعركة ضد العدو الصهيوني وسنقف مع حزب الله حتى النصر

جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على وقوف الشعب اليمني وقواته المسلحة إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان، ومواصلة مواجهة المشروع الصهيوني حتى دحر الاحتلال.

وفي بيان لها مساء اليوم هنأت حزب الله بالذكرى الـ20 لانتصار تموز، واعتبرت الخارجية أن الذكرى السنوية لانتصار المقاومة في لبنان تطل علينا لتؤكد صدق الوعد الإلهي بحتمية النصر، مشيرةً إلى أن هذه الذكرى تأتي في وقت يرتكب فيه العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم في لبنان في ظل صمت مخزٍ للسلطة اللبنانية وتواطؤ مكشوف من أنظمة عربية.

وقال البيان إنه في الوقت الذي تخوض فيه المقاومة وجمهورها معركة محتدمة مع الكيان المجرم، تجلس السلطة معه على طاولة واحدة لمنحه شرعية الاستهداف، مبينًا أن الجرائم البشعة تُرتكب اليوم بالسلاح الصهيوني، والسلطة منشغلة بسلاح المقاومة خدمة للكيان المجرم.

وأضاف أن الجرائم الصهيونية تستمر على لبنان وآخرها مجزرة اليوم في بلدتي أنصار ودير الزهراني، وفي ذات الوقت ما تزال السلطة اللبنانية توفر ما يسمى “اتفاق الإطار” كغطاء لاستمرار الجرائم.

وشدّدت الخارجية على أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ما كانت لتستمر لولا حالة ارتهان بعض الأنظمة وانخراطها ضمن التحالف الصهيوني.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية التأكيد “على أن اليمن جزء من هذه المعركة الممتدة على جغرافية أمتنا في مواجهة المشروع الصهيوني، وأننا نقف إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية وجمهورها المجاهد”، منوّهةً إلى أن “مشروع المقاومة الذي قدم آلاف الشهداء وفي مقدمتهم الشهداء القادة، السيد عباس والسيد نصر الله والسيد الهاشمي، لن ينكسر مهما كان مستوى التضحيات”.

المصدر: المسيرة نت