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    دولي

    رئيس كولومبيا يطلب من ترامب تعليق الرسوم الجمركية مؤقتا بسبب الزلزال

      طلب الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الكولومبية.

      وقال دي لا إسبريلا في بيان: “طلبتُ منه النظر في تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة لتخفيف معاناة رواد الأعمال لدينا، الذين يمرون بأوقات عصيبة للغاية جراء تداعيات الزلزال”.

      وأعرب الرئيس الكولومبي عن امتنانه العميق للرئيس الأمريكي على الدعم المالي والمساعدات الإنسانية التي قُدّمت بالفعل.

      بدوره، قدم ترامب تعازيه لأسر ضحايا المأساة، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الكولومبي.

      وختم قائلا: “اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يُعد التحالف بين كولومبيا والولايات المتحدة أساسيا لتعافي بلدنا الحبيب”.

      وقد ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات بالقرب من مدينة سان خوسيه ديل بالمار في مقاطعة تشوكو غرب كولومبيا في 10 أغسطس.

      ووفقا للسلطات الكولومبية، فقد لقي 294 شخصا حتفهم، وأصيب 3935 آخرون، وفُقد 320 شخصا، وتم إنقاذ 353 شخصا.

      وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المدن المتضررة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى مخاوف من تداعيات إنسانية أكبر في حال حدوث هزات ارتدادية جديدة.

      يُذكر أن الزلزال يأتي بعد أقل من شهرين على زلزالين مدمرين ضربا شمال فنزويلا وأسفرا عن مقتل أكثر من 6300 شخص.

      المصدر: روسيا اليوم

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