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    لبنان

    بالصورة | تفجير نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة طلوسة

      نفذ العدو الإسرائيلي تفجيراً في بلدة طلوسة جنوبي لبنان.

      المصدر: موقع المنار

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