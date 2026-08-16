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    دولي

    انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية كييف

      أفادت قناة “أوبشيستفينويه” الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف فجر اليوم الأحد، بعد إعلان الإنذار الجوي في المدينة.

      وقالت القناة عبر قناتها على “تلغرام”: “سمعت انفجارات عنيفة هزت العاصمة كييف”.

      ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلق إنذار الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية الساعة 2:46 صباحا.

      وانقطع التيار الكهربائي في عدة أحياء بالعاصمة الأوكرانية فور سماع الانفجارات، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية فورية حول حجم الأضرار أو الإصابات.

      وتأتي هذه الهجمات في وقت تواصل فيه القوات الروسية تنفيذ ضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية والأهداف العسكرية الأوكرانية.

      المصدر: روسيا اليوم

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