بدلا من 40 يوما عبر السويس: شركة شحن صينية تطلق خدمة أسبوعية لأوروبا خلال 20 يوما فقط عبر بحر الشمال

أعلنت شركة الشحن الصينية “Sealegend Shipping” عن إطلاق أول خدمة أسبوعية لها إلى أوروبا ستسلك طريق بحر الشمال على طول الساحل القطبي الروسي.

وأفاد التلفزيون الصيني بأنه بدأ في صباح يوم 15 أغسطس تحميل الحاويات على متن سفينة “Dubai Tower” في ميناء نينغبو-تشوشان.

وتحمل السفينة وحدات لتخزين الطاقة ووحدات للطاقة الشمسية ومكونات أخرى لمعدات الطاقة البديلة.

ويمثل هذا بداية رسمية للرحلات الأسبوعية خلال موسم الصيف من الصين إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن ترسو سفينة الحاويات في موانئ أوروبية مثل فيليكستو وروتردام وهامبورغ وغدينيا.

وبالمقارنة مع الرحلة التقليدية التي تستغرق 40 يوما عبر قناة السويس، فإن الطريق القطبي يستغرق 20 يوما فقط، مما يختصر مدة الرحلة إلى النصف تقريبا.

وفي 22 سبتمبر الماضي، انطلقت أول سفينة من ميناء نينغبو-تشوشان متجهة إلى أوروبا عبر مسار يُعرف في الصين باسم “قطار القطب الشمالي الصيني الأوروبي”، ويتبع جزء كبير من هذا المسار طريق بحر الشمال، ووصلت سفينة الحاويات إلى المملكة المتحدة في غضون 20 يوما.

ويُعدّ طريق بحر الشمال ممرا ملاحيا وقناة الاتصال البحري الرئيسية في القطب الشمالي، ويمتد هذا الطريق على طول الساحل الشمالي لروسيا عبر مياه المحيط المتجمد الشمالي لمسافة 5600 كيلومتر من مضيق كارا إلى خليج بروفيدنس.

المصدر: روسيا اليوم