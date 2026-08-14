عملية يمنية نوعية طالت تحشيدات وأسلحة تابعة للسعودي في الساحل الغربي

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، مساء اليوم، عن عملية عسكرية نوعية طالت تحشيدات النظام السعودي وأسلحته في الساحل الغربي.

وقال العميد سريع في بيان مقتضب إنه تم “استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للسعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته والمرتزقة في منطقة المخا”.

وأوضح أن “الاستهداف في المخا تم بعدد كبير من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله”، مؤكداً “مصرع وإصابة العشرات من التحشيدات التابعة للسعودي، وتدمير الزوارق والأسلحة التابعة له خلال عملية المخا”.

وفي ختام البيان، جدد العميد يحيى سريع التأكيد على أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة، بعون الله، في استهداف أي تحشيدات عسكرية للنظام السعودي أينما كانت”.