بقنبلة تزن 900 كيلوغرام: الجيش الأميركي يستهدف منزلاً مدنياً في جزيرة قشم

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الغارة الأميركية التي استهدفت، قبل أيام، منزلاً سكنياً في جزيرة قشم الإيرانية، نُفذت باستخدام قنبلة جوية من طراز «مارك 84» تزن نحو 900 كيلوغرام، وهي من أكبر القنابل التقليدية في ترسانة الجيش الأميركي.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى تحليل لمقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية، إضافة إلى شظايا الذخيرة التي عُثر عليها في موقع الانفجار، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من القنابل في منطقة مأهولة بالسكان يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام واشنطن بقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين.

وأضافت أن تحليلها أظهر تناثر الحطام وتضرر مركبات على بعد عشرات الأمتار من موقع الغارة، فيما أعلنت السلطات الإيرانية أن نحو 20 منزلاً تضررت جراء القصف.

كما لفتت الصحيفة إلى أن العدوان وقع في منطقة مكتظة بالسكان في جزيرة قشم، وأن تحليلها لم يكشف عن وجود أي منشآت عسكرية إيرانية بالقرب من المنزل المستهدف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، تيم هوكينز، قوله إن الجيش الأميركي على علم بالتقارير المتعلقة بالحادثة ويجري تحقيقاً بشأنها، مضيفاً: «نحن على علم بهذه التقارير ونقوم بدراستها والتحقق منها»، زاعماً أن «الجيش الأميركي لا يستهدف المدنيين أبداً».

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت أن القوات الأميركية «شنت غارة جوية بقنابل خارقة للتحصينات استهدفت منزلين سكنيين بسيطين يعودان لسكان محليين في جزيرة قشم»، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وأحد أطفالهما، وإصابة طفلين آخرين بجروح.

في المقابل، ادعت القيادة المركزية الأميركية أن العدوان استهدف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة.